日本での愛称である「村神様」にちなんで名付けられたホワイトソックス・村上宗隆内野手の人気が爆発し、シカゴで新たなグッズが誕生した。地元放送局「CHSN」が28日（日本時間29日）の試合前に紹介。「『ムネ・マニア』が新たなレベルに達している」と規格外の熱狂ぶりを伝えている。同局の公式X（旧ツイッター）は「シカゴでは『ムネ・マニア』が新たなレベルに達している。アダムス・ストリート・ブルワリーは、ムネタカ・