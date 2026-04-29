元アスリートの経営者が27歳の人気モデルとの初デートで、「第一印象で選んだ」と“一目惚れ”であったことを告白する場面があった。【映像】元アスリート会社役員が一目惚れした表情4月28日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第1話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活