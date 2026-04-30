プロ野球・巨人の戸郷翔征投手が29日、チームの1軍練習に合流しました。これまでチームのエースとして活躍してきた戸郷投手ですが、昨季は5年ぶりに規定投球回に届かず、防御率4.14、8勝9敗と苦しみました。今季も1軍ではまだ登板がありませんが、ファームでは直近3登板いずれも7回まで投げて勝ち投手となっています。合流には「気持ちも入ります」と話し、「いい緊張感で練習できました」と心境を語りました。仲間からは「みんな