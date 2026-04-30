反町隆史「GTO」（C）カンテレモデルプレス

反町隆史主演「GTO」28年ぶり復活へ 7月から連続ドラマ化

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 反町隆史主演の「GTO」が、7月20日から連続ドラマとして復活する
  • 1998年の放送から28年の時を経て、50代となって再び連続ドラマに帰ってくる
  • 脚本・遊川和彦氏、演出・中島悟氏ら、1998年版に携わったスタッフが再集結
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