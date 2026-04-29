乳がん、乳房再建手術を経験した小林アナ、本気で青くなった瞬間文春オンライン

乳がん、乳房再建手術を経験した小林アナ、本気で青くなった瞬間

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 乳がんと乳房再建手術を経験した元女子アナ芸人の小林アナ
  • 再建した乳房の乳首が、合併症で壊死するケースがあると説明されていたそう
  • かさぶたが取れた際には「乳首が取れちゃった！」と本気で青くなったとした
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