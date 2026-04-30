「あいつは殺しのためだけに動く人形だ」。裏社会では誰もが彼のことをそう揶揄する。そして、裏社会が育てた最高傑作の殺し屋だと――!!どんな困難な任務でも、顔色ひとつ変えずに引き金を引くことができる…彼の名は「コンドウ」。彼に与えられた次なる任務はなんと…“赤ちゃんを最高の殺し屋に育て上げること”だった!?【漫画】『殺し屋と赤ちゃん』を読むその名はコンドウ!!コンドウは戸惑っていた。これまで“殺す”作業はた