相続税対策を始めるきっかけが、ふとした家族の会話であるケースは少なくありません。父の相続を心配した息子が生命保険証券を確認したところ、「このままでは対策にならない」事実が判明しました。しかし、受取人を変更するだけで、保険金1000万円が丸ごと非課税となり、生命保険が本来の「相続税対策の武器」として機能。結果、相続税の負担はゼロとなる試算になった事例を紹介します。（執筆／ライター岩田いく実、監修／いち