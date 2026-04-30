◆米大リーグパドレス４―５カブス（２９日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）休養のため今季３度目のベンチスタートのカブス・鈴木誠也外野手（３１）が、敵地のパドレス戦に最後まで出番なく、膝負傷後初めて欠場となった。これまでの２度のベンチスタートは途中から出場していた。鈴木は右膝の負傷から復帰し最初の１０試合は打率２割２分９厘、本塁打０だったが、最近８試合は連続先発出場し５本塁打含む