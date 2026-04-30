アメリカのトランプ大統領は29日、イランとの戦闘終結に向けた協議をめぐり、核問題を先送りすることは認めない考えを示しました。アメリカトランプ大統領「現時点では、イランが核兵器を持たないことに同意しない限り、取引は決して成立しないだろう」トランプ大統領は29日、イランとの協議を電話で継続していることを明らかにし、イランが核兵器を保有しないことに同意しない限り、合意はできないと強調しました。トランプ氏は