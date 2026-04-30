中国の大学で始まった「淘汰」前回は、私が兼任講師を務める明治大学の中国人留学生について書いた。今回は中国の大学の最新事情について記す。「中国ウォッチャー」をしていて喜ばしいのは、世界の最新トレンドが、日本よりも早く分かることだ。スマホ決済、無人タクシー、ドローン配達……いずれも中国ではかなり早く導入された。だが「最新トレンド」は、便利なサービスばかりとは限らない。時に、世のはかなさを思い知る。21世