「大人が満足する」バーガーを目指して開発され、2021年4月より肉厚ビーフのレギュラーメニューとして親しまれているマクドナルドの『サムライマック』レギュラー化5周年を迎えたことを記念し、新商品「炙り醤油風たまごベーコンダブル肉厚ビーフ」が期間限定・夜マック限定で登場します！ マクドナルド『炙り醤油風 たまごベーコンダブル肉厚ビーフ』  販売店舗：全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）「大人