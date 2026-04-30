アップルの「20周年iPhone」には新方式のディスプレイが搭載される可能性が浮上しています。 ↑著者作成 中国のサプライチェーンからの情報によれば、20周年iPhoneは従来のディスプレイよりも明るく、薄く、カスタムされた「マイクロカーブ有機ELディスプレイ」を搭載するとのこと。デバイスの四辺すべてに沿ってカーブすることで、完全なベゼルレスディスプレイが実現されると期待されています。 アップルはSamsungに対