人気俳優・磯村勇斗が、韓国で思わぬ炎上の憂き目にあっているようだ。ドラマ『不適切にもほどがある！』（TBS系）など人気作に多数出演する演技派俳優に、一体なにがあったのか。ことの発端は、磯村と韓国の人気アイドル・2PMのオク・テギョンがW主演を務めるNetflixシリーズ『ソウルメイト』（5月14日配信予定）のビジュアル解禁だった。同作は、互いの孤独に引き寄せられるように出会った2人の青年が“ソウルメイト”となっ