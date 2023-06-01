東京・福生市の路上で、男がハンマーで男子高校生2人を殴るなどし、あわせて5人がけがをしました。男は現場から逃走。警視庁は殺人未遂の疑いで逃げた男の行方を追っています。記者「男が立てこもってた現場です。周辺には各社集まり、ものものしい雰囲気になっています」29日、東京・福生市の路上で、40代の男がハンマーで男子高校生2人を殴るなどし、逃走しました。男はいまも逃走中。記者「パトカーも巡回しています」周辺では