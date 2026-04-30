「モーニングルーティン」と聞くとVlogなどの動画がイメージされやすいが、漫画で見るとまた違った清々しさがある。4月中旬にXに投稿された『朝活女子のルーティーン』では、社会人女性の等身大のモーニングルーティンが描かれている。 【漫画】『朝活女子のルーティーン』を読む 自身の体験談も織り交ぜたセミフィクション作品である本作を手掛けた白田シロさん（@h