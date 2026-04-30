親世代から「昔の初任給は今より低かった」と言われたことがある人もいるかもしれません。新卒者の初任給が親世代のころと比べてどのくらい増加しているのか、気になる人もいるでしょう。 本記事では、現在の新卒者の平均賃金をご紹介するとともに、25年前からの初任給の推移や上昇している背景として考えられることについてもまとめています。 新卒者の平均賃金 厚生労働省の「令和6年賃金構造基本統計調査」に