阪神梅田本店でしか手に入らない人気ブランド【SALTRA(ソルトラ)】が、2026年4月14日(火)～5月30日(土)の期間限定で公式オンラインショップに登場♡“塩でお菓子をデザインする”こだわりのソルトスイーツが、自宅で楽しめる特別なチャンスです。母の日ギフトにもぴったりな上質な味わいに、思わずときめくはず♪ 塩が引き立てる上質スイーツ SALTRAの魅力は、素材に合わせて使い分ける2種類の塩。