深夜、猫たちが棚の上に並んで鳴き声をあげる動画がInstagramで65.8万回再生、4.5万いいねを記録し、話題を集めている。「ウィーン少年合唱団か！」という一言を添えて投稿した大島淳之さん（@atykosm_9cats）のもとには「みんな並んでかわいい合唱団ですね」「シンクロしてる」「ウニャーン合唱団の方々ですね」などのコメントが相次いだ。深夜の大騒動について大島さんに聞いた。【写真】なぜ深夜に大合唱？ 猫たちの視線の先