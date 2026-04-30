アウトドアブランドのコールマンは、テントやシェードで実績のある遮光技術「ダークルームテクノロジー」を日常使いの傘に応用した、晴雨兼用モデル「モバイルシェード 55DR オート」、「モバイルシェード 55DR ライト」、「スポーツパラソル 65DR」の3種を、2026年3月から順次発売している。さらに、オンラインショップでは母の日に向けた限定ギフトボックス仕様も期間限定で展開中。駆け込みで贈りたい人はお見逃しなく。【画像