（NY時間12:53）（日本時間01:53） マイクロソフト＜MSFT＞422.41（-6.85-1.59%） エヌビディア＜NVDA＞209.31（-3.86-1.81%） ＡＩ銘柄としてこれまで上昇してきたマイクロソフト＜MSFT＞とエヌビディア＜NVDA＞について、これまで割高で手を出せなかったバリュー投資家が、ようやく買える水準になったとして押し目で買い増す方針を示した。 バリュー投資を選好するストラテジストはこれまで、市