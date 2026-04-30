ドジャースの大谷翔平投手（３１）は２９日（日本時間３０日）に本拠地ロサンゼルスでのマーリンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２打数無安打、３四球、１盗塁だった。打率２割７分３厘。チームは３連戦ノーアーチに終わり、１勝２敗で負け越した。相手先発はサイ・ヤング賞右腕アルカンタラ。昨年は１１４マイル（約１８３キロ）超の弾丸アーチを２本放っており、再現が期待された。初回先頭は外角高めのシンカー２球で追