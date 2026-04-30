サッカー明治安田J1百年構想リーグサッカーJリーグ・明治安田J1百年構想リーグ第13節、福岡―広島戦が29日、ベスト電器スタジアムで行われ、福岡の主将・見木友哉が衝撃のスーパーミドルシュートを決めた。ゴールまで約30メートル地点から放たれた左足のアウト回転シュートは異常な軌道を描いてゴール右隅へ。年間ベストゴール級のゴラッソ弾に反響が広がっている。超絶ゴールが生まれたのは、1-2と福岡がビハインドで迎えた後