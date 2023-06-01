日本テレビ系チャリティー番組『24時間テレビ』の今年のチャリTシャツのデザインを、去年に続き『名探偵コナン』などを生み出した漫画家・青山剛昌さん（62）が手がけたことが発表されました。8月29日、30日に放送される『24時間テレビ49-愛は地球を救う-』。今年のテーマは「わたしの家族の話〜あなたは誰を想う？〜」です。青山さんが今回のデザインを担当することになった経緯について、「『家族』とは、血のつながりだけではな