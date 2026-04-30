アメリカのヘグセス国防長官はイランへの攻撃をめぐり、野党議員からの「泥沼」状態に陥っているのではないかとの指摘に対し、「恥知らずで無責任だ」などと激しい言葉で反論しました。アメリカヘグセス国防長官「あなたは（イラン攻撃を）『泥沼』と呼び、敵に宣伝材料を与えるのか。その発言は恥知らずだ。兵士に対して無責任だ。『兵士を支持する』と言いながら、他方で『2か月間の作戦は泥沼だ』などと言うな」ヘグセス国防