触られるのを嫌がる猫ねこちゃんホンポ

嫌がっているのに無理に触る...猫を愛する人が絶対にしない6つのこと

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 猫を愛する人が絶対にしない6つのことを紹介している
  • 嫌がっているのに無理に触る、大きな声や音で驚かせる
  • 急な環境変化を起こす、トイレや食事環境を軽視するなど
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