スペイン5部リーグで、今週末に記録が更新されるかもしれない。CDコロンガは日曜のプラヴィアーノ戦に向けて、御年70歳のGKアンヘル・マテオス・ゴンサレスをメンバーに加えた。マテオスが出場すれば、スペインリーグの公式戦最年長出場記録を更新することになる。『BBC』などによるとマテオスは43歳で現役を引退、炭鉱夫として働いていたが、今季はクラブのゴールキーパーたちをサポートし、指導する役割を担っていた。その功績が