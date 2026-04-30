きょう30日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54〜)の「ゴチになります!」で、史上初の名古屋出張ゴチが開催される。愛知県出身の佐野勇斗の親戚が緊急出演し、幼少期の赤面エピソードを暴露するほか、なぜかバレエのターンを会場でガチ指導。佐野が「ゴチ史上一番しんどい」と悲鳴を上げる中、倉科カナも「名古屋にやられてる」、白石麻衣も「名古屋怖い!」と翻ろうされる波乱の展