5月3日に放送される日本テレビ系演芸番組『笑点』で、あるメンバーが2025年11月30日放送の立川晴の輔さん（53）以来、約5か月ぶりとなる座布団10枚を獲得へ。“宝の山”という豪華賞品を受け取ることが発表されました。■座布団を取って取られての攻防戦現在最多は林家たい平の“8枚”4月26日放送の大喜利では、司会の春風亭昇太さん（66）が「今回の座布団10枚獲得賞品のキーワードは“宝の山”ですから、みなさん頑張ってくだ