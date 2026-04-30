漫画家の小島えいゆさんの漫画「大腸全摘した時のはなし」が、Xで合計6000以上の「いいね」を集めて話題となっています。【漫画】本編を読むクローン病歴17年の作者は、医師から「大腸を全部摘出した方がいい」と提案されました。その1年後に手術を受けましたが、術後は思っていたより壮絶で…という内容で、読者からは「私もクローン病です」「貴重な体験の共有、ありがとうございます」「胃腸に不安があるので、人ごととは思