2月に酒席で、弟子の伯乃富士に暴力を振るったことが発覚した元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方。4月9日に開かれた日本相撲協会の臨時理事会を開催では、二階級降格（委員待遇年寄から年寄）と報酬減額（10％を3か月）の処分が決まった。【写真】盛り上がりを見せた本場所の土俵。そこに花を添える「溜席の着物美人」の姿も協会は処分について「座ったまま拳や平手で合計2回顔面を殴打したにとどまり、その態様や程度が極めて悪