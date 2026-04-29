新年度が始まり早1ヶ月が過ぎようとしている。この間、新入社員の歓迎会などで、2軒目にカラオケに行ったという読者もいるのではなかろうか。帝国データバンクによると、コロナ期の2021年に1740億円まで落ち込んだカラオケ市場は、2024年度に3200億円までに回復したという。ちなみに、2015年から2019年は概ね3500億円ほどだった。1991年に記録した約5000億円からは減ったものの、カラオケは日本における娯楽の一つとしてしっか