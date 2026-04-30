私はエイコ。ひとり息子のキョウスケのことを小さい頃から厳しく育ててきました。勉強に手を抜かないことはもちろん、「だらしない生活態度はダメ」「忘れ物をしちゃダメ」など、できるかぎりキッチリと言い聞かせてきたつもりです。そのかいあって現在高校2年生のキョウスケは、トップレベルの進学校に通う優等生。はたから見れば私の子育ては成功したように見えるでしょう。しかし最近のキョウスケは私とほとんど口をきこうとし