大相撲人気が沸騰する中、"史上最強の新弟子"と呼ばれ昨年11月に初土俵を踏んだ若き怪物が角界の話題を席巻している。東三段目六枚目の旭富士英毅（23）だ。【写真を見る】メイリー桜に熱いバックハグをする旭富士モンゴル出身の旭富士は、身長185センチ、体重150キロ。伊勢ヶ濱部屋に所属している若手力士だ。部屋の先代師匠で現在は相撲協会の参与を務める宮城野親方（元横綱旭富士）たっての希望もあり、第63代横綱のしこ名