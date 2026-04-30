29日、NPT再検討会議で発言する中国外務省の孫暁波軍縮局長＝ニューヨーク（共同）【ニューヨーク共同】中国外務省の孫暁波軍縮局長は29日、核拡散防止条約（NPT）再検討会議の一般討論演説で、日本が平和憲法や非核三原則の見直しを進めているとして「国際社会は日本に対する監視を強化し、核兵器取得を断固阻止するべきだ」と主張した。日本は「政府指針として非核三原則を順守している」と反論し、応酬となった。孫氏は高市