圧倒的なコスパとボリュームで人気を集める、カツ丼専門チェーン「かつや」が、ここ最近は、値上げや競合チェーンの成長などを理由に、意外にも苦戦を強いられていた。これまで、業界内において「かつや」という存在を際立たせていたのは、間違いなく“安さ”という一点に尽きる。だが、物価高にあえぎ、値上げを余儀なくされている昨今では、その強さも失われつつある。そんな中、実は苦境を打破するとっておきの“ウルトラC”案