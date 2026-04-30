昨夜遅く、香川県高松市の住宅の敷地内に侵入したとして、17歳の男子高校生が現行犯逮捕されました。 【写真を見る】「見知らぬ者が潜んでいる」住宅の敷地に侵入したとして男性高校生（17）を現行犯逮捕【香川】 「敷地内に見知らぬ者が潜んでいる」 警察によりますと男子高校生は29日午後11時50分ごろ、高松市の男性（74）の住宅敷地内に侵入した疑いが持たれています。男性（74）が「敷地内に見知らぬ者が潜んでいる」と現場