アメリカで「ウーバー」が「エクスペディア」と提携し、ホテル予約ビジネスに参入です。行楽シーズンに旅先の移動から、ホテルの予約までが1つのアプリで完結できる新しいサービスとしてアピールしました。アメリカの配車大手「ウーバー・テクノロジーズ」は29日、ニューヨークで開いたイベントで旅行予約サイト「エクスペディア・グループ」との提携を発表しました。この提携により、通常、配車などに使うウーバーのアプリで、日