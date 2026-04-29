ビーチバレー女子で21年東京五輪代表の村上めぐみさん（40）が29日、自身のインスタグラムを更新。結婚と妊娠を報告した。村上さんは「ご報告です2026年3月にカウファマーティンと入籍いたしました」とし、ビーチバレー男子のカウファー・マーティンとの結婚を報告。「彼はとても愛情深く、思ったことをまっすぐ伝えてくれる人です。私とは正反対な一面も多く、そんなところに日々刺激をもらっています」とした。そして「