小泉防衛相が６月下旬に韓国を訪問し、安圭伯（アンギュベク）国防相と会談する方向で調整に入ったことが分かった。１月に安氏が来日して小泉氏と会談した際、相互訪問を毎年行うことで合意しており、その一環となる。両国の防衛協力の強化や、北朝鮮への対応などを協議する見通しだ。複数の日本政府関係者が明らかにした。小泉氏は昨年１０月の防衛相就任後、初めての訪韓となる。滞在中には、北朝鮮との軍事境界線や在韓米軍