´×ÀÅ¤Ê½»Âð³¹¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åìµþ¡¦Ê¡À¸»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¡¢ÃË»Ò¹â¹»À¸£²¿Í¤¬£´£°Âå¤ÎÃË¤Ë¥Ï¥ó¥Þ¡¼¤Ç²¥¤é¤ì¡¢¶î¤±ÉÕ¤±¤¿·Ù»¡´±£¶¿Í¤¬ÌôºÞ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢ÃË¤¬Î©¤Æ¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤µ¤ì¤ë¼«Âð¤Ë·Ù»¡¤¬ÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤¹¤Ç¤Ë¤â¤Ì¤±¤Î³Ì¡£Î¢¸ý¤«¤éÆ¨¤²¤¿¤È¤ß¤é¤ì¡¢¸½ºß¤âÆ¨ÁöÃæ¤À¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¡£»ö·ï¤Ï£²£¹Æü¸áÁ°£·»þ²á¤®¤Ëµ¯¤­¤¿¡£ÃË¤ÈÆ±µï¤¹¤ëÊì¿Æ¤¬¡¢¼«Âð¸þ¤«¤¤¤Î°û¿©Å¹¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤¿¤à¤í¤¹¤ëÃË»Ò¹â¹»