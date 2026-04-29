飯島直子（58＝写真）主演の連ドラ「こないだおばさんって言われたよ」が5月5日からフジテレビで放送されることになった。関東ローカルで、火曜深夜24時45分からの放送。このドラマ、もともとフジテレビが運営するドラマ配信サービス「FOD」のみで配信されていた。【もっと読む】・“バリキャリ”役の飯島直子が、停滞気味だった月9再浮上のきっかけになった「老若男女、全方位からの好感度が高い飯島さんの主演ということで、《