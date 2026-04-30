俳優の山崎樹範（52）が29日、自身のインスタグラムを更新。人気タレントの実家を訪れたことを明かした。「せっかく博多に来たので仲良しの大家志津香さんのご実家に行きました」とつづり、元AKB48でタレントの大家志津香の実家で、有名料理店「いけす料理 磯太郎」を訪れた様子を公開した。「実は大家さんとは仲良しなのです！！」と関係性を明かし、「夫婦共々仲良くしているのですが、いよいよ本格的な家族ぐるみのお付き