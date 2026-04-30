29日、東京・福生市で男がハンマーで少年を殴るなどし、一時自宅に立てこもった後逃走した事件で、警察官が突入する4時間ほど前に男が裏口から逃走する様子が防犯カメラに映っていたことが分かりました。警視庁は男の逮捕状を取り、行方を追っています。警視庁によりますと、この事件は、29日午前7時半前、福生市で、44歳の男が自宅の前にいた10代の少年2人をハンマーで殴った後、通報を受け現場にかけつけた警察官らにサバイバル