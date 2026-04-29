嵐の二宮和也（42）が29日放送のTBS「6SixTONES」（後8・54）にゲスト出演。5月末で活動を終了し、現在ラストツアーを行っている「嵐」の今後について言及する場面があった。実はあまり関係性のない7人が仲良くなるためにさまざまな企画に挑戦。ドライブや買い物、大縄跳び、BBQなどで親交を深めた。これまでの個人とグループの仕事の比重について聞かれた二宮は「心は全然嵐にあったよ」と回答。「嵐に還元できるものしか個