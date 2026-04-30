イギリス・ロンドン北部で、ユダヤ人の男性2人が男に刺され重傷を負いました。ロンドンでは最近、ユダヤ人コミュニティが狙われる事件が相次いでいます。【映像】近隣の住民「刺されたのは自分だったかもしれない」醍醐穣リポ「事件から数時間経ちましたが現場は広く規制されています。事件が起きたのはロンドンでもユダヤ人が多く住むエリアです」ロンドン警視庁などによりますと29日、ロンドン北部ゴルダーズグリーンでユダ