ア・リーグ中地区のガーディアンズは２８日（日本時間２９日）、本拠地クリーブランドでのレイズ戦に０―１で敗れて４連敗。地区２位ながら１５勝１６敗で勝率５割を割り込んだが、試合結果以上にスタンドで起きた?強奪騒動?が米メディアに大きく取り上げられている。発端は前日２７日（同２８日）の一戦。５回の攻撃でダニエル・シュニーマン内野手（２９）が反対方向の左翼席へ先制４号２ランを叩き込んだ。プログレッシブ・