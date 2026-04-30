○ブルージェイズ7−1レッドソックス●＜現地時間4月29日ロジャース・センター＞トロント・ブルージェイズが同地区最下位レッドソックスとの3連戦を勝ち越し。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」でフル出場し、2試合連続となる決勝タイムリーを放った。1点を追う3回裏、岡本が二死満塁の好機で第2打席を迎えると、先発右腕ベロの低め95.2マイル（約153.2キロ）のシンカーをレフト前に弾き返し、打球速度108.2マイ