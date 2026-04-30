巨人・平山功太内野手プロ野球・巨人は29日、東京ドームで行われた広島戦に4-2で勝利。2回には、育成出身の平山功太内野手が巧み過ぎる本塁へのスライディングを見せた。見事な“忍者走塁”に、ファンからは「鳥肌たった」「神走塁」といった声があがっている。鮮やかに避けた。2点リードの2回1死二、三塁の場面。三塁走者の平山は、9番竹丸のセーフティスクイズの際に猛然と本塁へダッシュした。投手からのトスを受けた捕手が