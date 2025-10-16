ガードフォースジャパンは10月17日に、「VANGUARD（バンガード）」ブランドから、最上位シリーズとなる新世代三脚「ALTA PRO 3」と「ALTA PRO 3X」を発売する。いずれも価格はオープン。●持ち運びやすさと安定性を兼ね備える「ALTA PRO 3」「ALTA PRO 3X」ともに、撮影の安定性と操作性を徹底的に追求した三脚で、最大耐荷重25kgの堅牢設計で、超望遠レンズや大型機材でも安心して使える。新開発の「LBP-S自由雲台」を標準