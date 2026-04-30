５月は本格的なナフサ危機に見舞われるのか。ホルムズ海峡の事実上の封鎖で、原油精製のナフサが供給不足に陥り、各所に影響が出ている。企業から悲鳴の声が上がる中、身近なところでは値上げを通り越し、販売休止の事態に発展している。埼玉県内を中心にぎょうざや中華料理を提供する「ぎょうざの満洲」（埼玉・川越市）は２９日、５月１日から関東の店舗を対象に冷蔵生ぎょうざ（１２個入り）の販売を休止すると発表した。プ